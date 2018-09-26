Совфед ратифицировал соглашение с Лаосом о выдаче осужденных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации договора с Лаосской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.
Договор был подписан в Москве 26 сентября 2017 года. Он регулирует условия передачи странами друг другу лиц, осужденных к лишению свободы на территории одной из договаривающихся сторон, для продолжения отбывания ими наказания в государстве своего гражданства.
Как отмечается в сопроводительных документах к закону, Россия ратифицирует договор с заявлением, по которому РФ не будет применять положение о том, что принимающая сторона может потребовать от осужденного возмещения всех или части расходов на его передачу.
Договор также определяет порядок составления запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения наказания, обмена информацией и транзитной перевозки, а также языки, на которых составляются запрос и связанные с ним документы.
Предусматривается, что осужденный может быть передан при соблюдении ряда условий. Так, он должен быть гражданином принимающей стороны, приговор должен быть окончательным, а наказание, подлежащее дальнейшему отбыванию, должно составлять не менее одного года. При этом осужденный должен дать письменное согласие на передачу, а обе стороны ясно выразить свое согласие на передачу.
Договором определяется, что каждая из сторон может осуществить помилование, амнистию, условно-досрочное освобождение или замену наказания в соответствии со своим законодательством, при этом только передающая сторона вправе принимать решения по вопросам обжалования или пересмотра приговора. Договор применяется для исполнения приговоров, вынесенных как до, так и после его вступления в силу.