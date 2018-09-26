Совфед ратифицировал конвенцию с Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации конвенции с Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Конвенция была подписана в Алжире 10 октября 2017 года. В соответствии с документом Россия и Республика Алжир обязуются оказывать друг другу максимально широкую правовую помощь по делам, которые являются уголовно наказуемыми по законодательству обеих сторон. При этом помощь может быть оказана и в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству другой стороны.
Конвенция регулирует вопросы, касающиеся объема правовой помощи и содержания запроса, оказания, отказа и отсрочки в оказании правовой помощи, порядка исполнения запросов и вызова лиц на территорию запрашивающей стороны, и другие вопросы.
В частности, предусматривается, что в оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Одновременно оговариваются гарантии вызываемому или переданному лицу.