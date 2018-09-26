Совфед ратифицировал соглашения о приграничном сотрудничестве с Польшей и Латвией

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации двух соглашений, касающихся финансирования и реализации программ приграничного сотрудничества с Польшей и Латвией на период до 2020 года.
Соглашение, направленное на определение порядка финансирования и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша", было подписано в Варшаве 29 декабря 2017 года. Как говорится в сопроводительных документах к закону, общий бюджет программы составляет более €62 млн, а финансовый взнос России - порядка €21 млн.
Второе соглашение - о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия" - было подписано в Москве 29 декабря 2016 года. Общий бюджет этой программы составляет порядка €25 млн, из них финансовый взнос России - около €8 млн.
Предусматривается, что период реализации обоих соглашений начинается со дня их вступления в силу и заканчивается не позднее 31 декабря 2024 года.
В обоих документах определяются правовые основы взаимоотношений сторон, в частности размеры финансовых взносов, порядок перечисления средств и условия приостановления платежей по программе. Поскольку средства формируются за счет совместных взносов сторон, полученные российскими проектными партнерами средства из бюджета программы не признаются иностранным финансированием.