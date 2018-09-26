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В Совете Федерации создали временную комиссию по совершенствованию госконтроля

Комиссия, в частности, будет заниматься мониторингом реализации законов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании принял решение о формировании временной комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

Согласно тексту постановления, поддержанного сенаторами, комиссия будет заниматься сбором и анализом состояния правового регулирования сферы государственного и муниципального контроля, мониторингом реализации законов. При необходимости комиссия будет сотрудничать с федеральными и местными органами исполнительной власти с целью разработки необходимых правовых актов, касающихся контроля. Сама комиссия создается на три года.

Как отметил ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, на данный момент в Госдуме рассматривается законопроект о госконтроле и надзоре, а также о муниципальном контроле в РФ, успешная реализация которого будет зависеть от подзаконных актов. Решающую роль, отметил тогда сенатор, будет играть "готовность субъектов РФ к работе в новых условиях правового регулирования", для постоянного всестороннего мониторинга ситуации и создается временная комиссия.

Законопроект, о котором идет речь, уже прошел первое чтение в Госдуме, он призван сделать процедуры проверок более прозрачными и сократить в целом количество дублирующих друг друга инспекций. В проекте документа определяются контролирующие органы: соответствующими полномочиями могут наделяться федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления.

Возможность осуществлять такой контроль получат Банк России, публично-правовые компании и государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, а также государственные учреждения в отдельных сферах деятельности.

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