Мутко: правительство готово работать с региональными властями независимо от их взглядов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ ориентировано на выполнение задач по социально-экономическому развитию регионов страны и готово работать с избранными властями субъектов независимо от того, каких взглядов они придерживаются и какие политические силы представляют. Об этом заявил в среду журналистам в Москве зампредседателя правительства РФ, курирующий региональную политику, Виталий Мутко.

По итогам Единого дня голосования 9 сентября "Единая Россия" ослабила свои позиции в ряде региональных парламентов, а в четырех регионах действующие главы, представляющие эту партию, не смогли одержать победу над оппозиционными кандидатами в первом туре. При этом, во втором туре выборов глав регионов, прошедшем 23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области, они уступили кандидатам от ЛДПР.

"Мы сегодня являемся неким органом оценки эффективности работы субъекта федерации. <…> Наша задача - работать с субъектами и муниципалитетами, неважно, кто там сегодня управляет. Неважно, каких он придерживается взглядов политических", - сказал Мутко.

Он отметил, что большее значение имеет не политическая принадлежность властей, а их вовлечение в федеральные программы, которые обеспечивают развитие регионов. На сегоднящний день в стране есть регионы, которые практически в них не фигурируют, и когда правительство проводит оценку реализации тех или иных программ, в лидерах оказываются одни и те же субъекты, добавил Мутко. Конкретных примеров регионов-лидеров и отстающих регионов он не назвал.

В ходе Единого дня голосования 9 сентября в четырех субъектах Федерации кандидаты в главы регионов от "Единой России" - действующие губернаторы - не смогли одержать победу в первом туре. По итогам вторых туров во Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября действующие губернаторы проиграли кандидатам от ЛДПР, в Республике Хакасия второй тур должен был пройти также 23 сентября, но был перенесен на 7 октября, так как глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. В Приморском крае итоги второго тура были отменены из-за нарушений, новые выборы пройдут в декабре. Кроме того, "Единая Россия" 9 сентября уступила КПРФ большинство в Законодательном собрании Иркутской области, а в ряде регионов, в частности, Ямало-Ненецком автономном округе и Забайкальском крае ослабила свои позиции, получив меньше голосов, чем на выборах в предыдущий созыв региональных парламентов.