Песков: компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет.
"Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание, - сказал он, отвечая на вопрос, насколько верна информация о том, что достигнут компромисс об отправке в регион миротворческой миссии под эгидой ООН. - По-прежнему там знаков вопросов больше".
Песков напомнил, что изначально российский лидер был инициатором идеи отправить в регион миротворцев под эгидой ООН. "Но до сих пор там очень много знаков вопроса, - уточнил представитель Кремля. - Там вопрос, как можно разворачивать контингент какой бы то ни было без согласия сторон, поэтому нужно сначала с этим разбираться".
Ранее 26 сентября, выступая на мероприятии высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества" на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на отправку в Донбасс миротворцев организации. Порошенко констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии ООН в Донбасс не был удовлетворен. По словам украинского президента, в Киеве выполнение данного запроса расценивают как проверку способности ООН "действовать в сложной конфликтной ситуации".