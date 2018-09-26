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Санкции в отношении России

Матвиенко: США в формулировках обоснования санкций против РФ доходят до маразма

По мнению спикера Совфеда, "министерство торговли США уже выдыхается" в попытках объяснить причины рестрикций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя введение новых санкций США в отношении РФ, высказала мнение, что в своих формулировках обоснования антироссийских рестрикций Вашингтон доходит уже до "крепкого маразма".

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"Что касается санкций против 12 российских компаний, мне кажется, министерство торговли США уже выдыхается. Формулировки по ряду компаний: за поставки оборудования и оказания поддержки Военно-морскому флоту России. Следующая формулировка: за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли. Это предприятия, которые работают в этих отраслях, это их основная производственная деятельность", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

"Мы же не вмешиваемся в дела США. Уже доходит до крепкого маразма. Это настораживает", - добавила она.

Министерство торговли США 25 сентября приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответствующее извещение было опубликовано в Федеральном реестре, точная дата вступления в силу рестрикций не указывается.

В черные списки минторга США попали компании "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", научно-исследовательский институт "Вектор", компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", конструкторское бюро "Авиадвигатель", группа компаний "Инфотекс", компания "Сайрус Системс", Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и воронежский НИИ "Вега". Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияСанкции в отношении России
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