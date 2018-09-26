Матвиенко: вторые туры в регионах показали, что махинации на выборах не проходят

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в нескольких регионах вторые туры выборов губернаторов показали, что применять административный ресурс и прибегать к махинациям во время кампаний больше не получается. Об этом в среду, отвечая на вопрос корр. ТАСС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Главный вывод, или урок, вернее, который можно сделать, - то, что нарушения избирательного законодательства не проходят, это уже невозможно, - сказала она. - Убедились все сейчас, что никакой пресловутый административный ресурс, никакие попытки махинаций не проходят". Политик напомнила, что выборы проходили под жестким контролем общественности, при участии наблюдателей и СМИ. "Избирательная система сегодня уже зрелая, она сама может себя защищать", - добавила спикер.

По ее словам, еще 15-20 лет назад сложно было представить, "чтобы отменили выборы из-за грубейших нарушений избирательного законодательства", причем со стороны обоих кандидатов, как это случилось в Приморском крае. "Это, я считаю, главный результат, о котором можно говорить", - убеждена парламентарий.

Матвиенко также констатировала, что в стране выросла политическая конкуренция, "избраны были губернаторы не от правящей, а от других партий", представленных в Госдуме. Выиграли, по ее словам, те, кому поверило население.

По итогам вторых туров во Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября действующие губернаторы проиграли кандидатам от ЛДПР. В Хакасии второй тур должен был пройти также 23 сентября, но был перенесен на 7 октября, так как глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. В Приморском крае итоги второго тура были отменены из-за нарушений, новые выборы пройдут в декабре.