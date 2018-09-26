Матвиенко сообщила, что в ходе визита в Южную Корею в октябре встретится с ее руководством

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду сообщила журналистам, что в ходе ее предстоящей поездки в октябре в Южную Корею у нее должны пройти встречи с руководством республики.
"У меня будут встречи с руководством Южной Кореи. Нам есть о чем поговорить в продолжение диалога лидеров наших государств, поездка будет насыщенной, как всегда, с очень плотной программой. Надеюсь, она будет результативной", - сказала Матвиенко.
Она напомнила, что во время своей недавней поездки в КНДР подчеркивала позицию России, согласно которой Москва приветствует межкорейские переговоры, "считает их ключевыми, крайне важными".
Спикер сообщила, что в Сеуле она будет поднимать тему активизации межпарламентских контактов между Южной Кореей и КНДР. "Сейчас очень важно включать парламенты, включать институты гражданского общества, простых людей, родственников, которые, естественно, по одну и другую сторону границы, для того, чтобы создавать атмосферу доверия. Вот без атмосферы доверия рассчитывать на дальнейшие мощные договоренности не получится", - резюмировала Матвиенко.