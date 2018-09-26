Матвиенко: высокий уровень доверия к "Единой России" обязывает партию соответствовать ему

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" обладает высоким уровнем доверия избирателей, что накладывает на нее обязательство соответствовать их ожиданиям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги региональных выборов.

Она указала на то, что сейчас "власть вынуждена принимать непопулярные решения", упомянув в этом контексте изменения пенсионной системы. "Но диалог с населением, аргументация - это самое главное сейчас", - заметила спикер.

"Так вот даже на этом, казалось бы, неблагоприятном фоне правящая партия "Единая Россия" на выборах получила в целом в среднем по России порядка 60% [голосов], - отметила Матвиенко. - И мне кажется, что это тоже важный итог, что при всей разности мнений, споров и дискуссий ресурс доверия партии "Единая Россия" очень серьезный, и это обязывает партию соответствовать", - резюмировала парламентарий.

По итогам вторых туров губернаторских выборов во Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября действующие главы регионов проиграли кандидатам от ЛДПР. В Хакасии второй тур должен был пройти также 23 сентября, но был перенесен на 7 октября, так как глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. В Приморском крае итоги второго тура были отменены из-за нарушений, новые выборы пройдут в декабре.