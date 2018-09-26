Матвиенко: отказавшись от сделки по ядерной программе Ирана, США оказались в изоляции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Консолидированная позиция стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показала, что США остались в изоляции. Такое мнение высказала в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По итогам состоявшейся в понедельник в Нью-Йорке министерской встречи стран - участниц СВПД по иранской ядерной программе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность создания специального механизма для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

"Это мощная консолидированная позиция. Насколько она устоит, насколько под нее будет подведен серьезный фундамент, покажет время, но в данном случае США оказались в изоляции. Россия делала и будет делать все, чтобы Иран не вышел из этой сделки", - сказала Матвиенко журналистам.