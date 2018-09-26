Песков опроверг сообщения об отказе РФ принять советника по нацбезопасности Израиля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию израильской газеты Haaretz о том, что Израиль намеревался направить в РФ после инцидента с гибелью самолета Ил-20 над Средиземным морем делегацию во главе с советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, но Москва это предложение отклонила.

"Нет, это не так, - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли такой запрос поступал и был отвергнут Москвой. - В данном случае газета дает не правильную информацию". По словам Пескова, "с самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано". Он добавил, что израильские военные привезли свою информацию и им были предоставлены российские подробные данные.

Ранее в среду, 26 сентября, газета Haaretz сообщила, что Израиль намеревался направить в РФ после инцидента с гибелью самолета Ил-20 над Средиземным морем делегацию во главе с советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, но Москва это предложение отклонила. Газета утверждает, что российская сторона предпочла, чтобы контакты проводились на уровне армейских профессионалов. В результате этого в Москву 20 сентября направилась делегация израильских военных во главе с командующим ВВС страны генерал-майором Амикамом Норкиным, пишет издание. Газета также указывает со ссылкой на несколько неназванных источников, что поднимался и вопрос о визите в российскую столицу самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы израильского оборонного ведомства Авигдора Либермана.

Haaretz напоминает, что 25 сентября перед вылетом в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН Нетаньяху сообщил, что дважды после инцидента с Ил-20 разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и договорился о встрече военных двух стран по координации по Сирии. Вместе с тем, пока никакой информации о возможной дате такой встречи обнародовано не было.

По утверждениям Haaretz, напряженность в отношениях между РФ и Израилем, возникшая после гибели Ил-20, может стать одной из тем на предстоящей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 26 сентября. Вашингтон пока не озвучивал свою позицию в отношении инцидента над Средиземным морем, в результате которого погибли 15 российских офицеров. Вместе с тем, по мнению газеты, израильская сторона полагает, что сможет убедить хозяина Белого дома в правдоподобности своей версии происшествия, которая была представлена в Москве Норкиным 20 сентября, и которая возлагает вину за крушение российского самолета на Сирию, Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах".