Путин 27 сентября в Баку встретится с Алиевым, выступит на форуме и посетит ЧМ по дзюдо

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 сентября посетит с рабочим визитом Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выступит на межрегиональном форуме двух стран и посетит чемпионат мира по дзюдо. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В Баку 27 сентября состоится краткий рабочий визит президента по приглашению Ильхама Алиева", - сказал Ушаков. Он рассказал, что оба лидера проведут двустороннюю встречу, а также выступят на пленарной сессии Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо. Помощник президента РФ в связи с этим отметил, что Путин посещал и прошлый чемпионат мира по дзюдо - в Будапеште в августе 2017 года.

По словам Ушакова, сотрудничество России с Азербайджаном активно развивается, в том числе на высшем уровне. На встрече Путина и Алиева в Баку, как отметил помощник российского лидера, "очевидно, пойдет разговор по итогам договоренностей, которые были достигнуты (на предыдущих переговорах лидеров) 1 сентября в Сочи". Кроме того, президенты РФ и Азербайджана 28 сентября еще раз увидятся на саммите СНГ в Душанбе.

Что касается межрегионального форума, то, как отметил Ушаков, он проходит ежегодно с 2010 года, однако впервые на нем будут присутствовать президенты России и Азербайджана. По словам представителя Кремля, на форуме будут присутствовать делегации десяти российских регионов, более 200 фирм. Всего в конференции примут участие около 700 человек. "В рамках форума планируется подписание более 20 совместных документов и контрактов", - отметил Ушаков.

После мероприятий в Баку в четверг глава российского государства вылетит в Душанбе, где 28 сентября пройдет саммит СНГ.