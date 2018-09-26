Кремль не исключил нового телефонного разговора Путина и Нетаньяху в скором времени

Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Путин с Нетаньяху встречаются очень часто, и я думаю, что эти встречи будут продолжены", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности новых контактов президента РФ и премьер-министра Израиля. Ушаков напомнил, что Нетаньяху находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, однако "лидеры условились о продолжении контактов", в связи с чем не исключено, что "после возвращения [Нетаньяху] из Нью-Йорка может состояться и телефонный разговор, и так далее".

При этом Ушаков воздержался от комментариев по теме о поставках российских С-300 Сирии, пояснив, что по этому вопросу "много было сказано, в том числе президентом и министром обороны".