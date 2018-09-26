Ушаков: главы стран СНГ на саммите в Душанбе примут 18 документов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также соглашение о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий будут, как ожидается, приняты на саммите глав государств Содружества 27-28 сентября в Душанбе. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президент РФ Владимир Путин вечером 27 сентября прибудет в Душанбе, программа начнется неформальным ужином, когда президенты в нерабочей обстановке общаются друг с другом и обсуждают различные проблемы, в том числе и достаточно чувствительного характера",- сказал Ушаков.

По его словам, участие в саммите глав государств СНГ, который состоится 28 сентября в Душанбе, подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении. Туркменистан будет представлен на уровне вице-премьера.

"Всего планируется принять 18 документов",- сказал Ушаков. В частности, помимо программы и соглашения по борьбе с преступностью, должно быть принято заявление глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. Участники саммита рассмотрят вопрос о сотрудничестве в области исследований и использования космического пространства в мирных целях. Планируется, что с докладом а эту тему выступит глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Программа саммита предусматривает обсуждение подготовки к предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ушаков сообщил, что на полях саммита состоятся также встречи Путина с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.

"Также не исключено, что состоятся встречи на ногах. Мы сами предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавии",- сказал Ущаков.

Он отметил, что на саммите планируется принять решение о переходе председательства в СНГ в 2019 году от Таджикистана к Туркменистану.

Встреча Путина и Рахмона

Ушаков отметил.ю что на втсречи главы России и Таджикистана обсудят вопросы расширения сотрудничества между двумя странами.

"Планируется, что в ходе переговоров лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам. Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций",- сказал Ушаков.

Он отметил, что объем накопленных российских инвестиций в Таджикистане составляет 1,6 млрд долларов. Россия занимает по этому показателю второе место, на первом - Китай с объемом накопленных инвестиций 2,2 млрд долларов.

"Развивается сотрудничество в сфере энергетики. Функционирует СП "Сангтудинская ГЭС-1", обеспечивающая 12% выработки все электроэнергии Таджикистана. Дочерняя компания "Газпрома" управляет сетью из 31 автозаправочных станций и трех нефтебаз",- сообщил Ушаков.

Переговоры Путина и Жээнбекова

Помощник российского президента уточнил, что вопросы экономического взаимодействия будут обсуждаться на предстоящей встрече 28 сентября между Путиным и Жээнбековым.

"28 сентября в Душанбе на полях заседания глав государств СНГ состоится встреча президента Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Предполагается, что среди главных тем встречи будет экономическое взаимодействие", - сказал Ушаков.

Он отметил, что Россия способствует адаптации экономики Киргизии к условиям и требованиям Евразийского экономического союза. В частности, проведена большая работа по модернизации таможенной инфраструктуры и оснащению киргизского участка внешней границы ЕврАзЭС. Всего должно быть построено, реконструировано и оснащено необходимым оборудованием 14 пунктов пропуска и 15 лабораторий. Ушаков напомнил, что в Киргизии работают ведущие российские компании, инвестировавшие значительные средства в развитие экономики этой страны, в том числе Газпромнефть, Роснефть, Росатом, Русская платина. По словам Ушакова, энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества. В частности, Газпрома участвует в реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии на период до 2030 года. Объем инвестиций Газпрома составит 100 млрд рублей. При этом, по словам Ушакова, компания уже инвестировала в 2015-2017 годах 35 млрд рублей.

По словам Ушакова, в ходе предстоящей встречи президентов двух стран также будут обсуждены вопросы сотрудничества в политической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях.