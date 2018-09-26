Ушаков: сроки и место четырехстороннего саммита по Сирии пока не обсуждаются

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проведение четырехстороннего саммита по Сирии обсуждается как идея, но конкретные сроки и место не определены. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Пока обсуждается идея (возможного проведения саммита), но именно идея, а не конкретные сроки и место", - сказал помощник президента России. Он напомнил, что в середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждалось "возможное содержательное наполнение этого саммита".

"В Стамбуле состоялась встреча помощников по внешнеполитическим вопросам, и тема была обозначена - подготовка к возможному саммиту четверки. Состоялось обсуждение, но оно в основном касалось возможного содержательного наполнения этого саммита. Но партнеры не были готовы обсуждать конкретные сроки саммита и конкретное место его проведения", - добавил Ушаков.

Он также напомнил, что когда возникла идея проведения встречи лидеров "четверки", Россия ее поддержала. "Мы поддержали саму идею и поддержали место проведения этого саммита, который в то время, в начале сентября, планировался в Стамбуле", - заключил Ушаков.