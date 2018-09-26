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Ушаков: подготовки новой встречи Путина и Трампа пока не ведется

Помощник президента отметил, что какие-то конкретные встречи в Париже на праздновании 100-летия окончания Первой Мировой войны пока не проговариваются
Помощник президента РФ Юрий Ушаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подготовки новой встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не ведется. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конкретной подготовки не ведется", - ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече лидеров РФ и США. В частности, отвечая на вопрос о том, возможен ли такой контакт на праздновании в Париже 11 ноября 100-летия окончания Первой Мировой войны, Ушаков пояснил, что, хоть Кремль и нацеливается на участие российского лидера в эти торжествах, "но какие-то конкретные мероприятия, конкретные встречи в Париже пока не проговариваются".

"Мы еще пока даже не имеем точного списка возможных участников этой встречи [на торжествах во Франции], хотя, как говорят, чуть ли не 50 или более руководителей, возможно, приедут в Париж. Но еще есть время, чтобы это более предметно обсудить - это касается и того, что вы спросили про Трампа (о возможности встречи с ним - прим. ТАСС)", - сказал помощник президента РФ журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон пока не сделали даже наметок возможной новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос об ответе Кремля на адресованное Путину приглашение посетить в ноябре Францию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Песков сказал, что проинформирует позже о принятом решении.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, Дональд
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