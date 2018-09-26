Чечня и Ингушетия договорились о новой границе. Но обмениваться территориями не будут

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, передает корреспондент ТАСС.

Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.

Из документа следует, что Ингушетии будет передана часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. В свою очередь Ингушетия передает Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

При этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в беседе с журналистами подчеркнул, что физической передачи территорий республик друг другу после подписания договора о границе не будет.

"Нет передачи территорий ни с той, ни с другой стороны - мы эту разъяснительную работу будем проводить. <…> Мы с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым) установили границу по устоявшейся с тех времен, с момента самостоятельности Республики Ингушетия. Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить", - сказал он.

Евкуров добавил, что эти земли - сельхозугодия. "Это уже чисто сельхозугодия ГУПовские, где мы вообще людей не затрагиваем. Остальное все у нас идет, и никаких уступок нет. Поэтому, конечно, мы эту разъяснительную работу с людьми проведем", - добавил он.

Вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов и не был урегулирован до сих пор. В июне 1992 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, была образована Республика Ингушетия в составе РФ, в то время как тогдашнее руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым взяло курс на отделение от России. Первая попытка провести границу в районах со смешанным чечено-ингушским населением была предпринята в 1993 году. Тогда Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, согласно которому большая часть Сунженского района за исключением поселка Серноводск и станицы Ассиновская оставались в составе Ингушетии.