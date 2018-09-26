Ушаков: ведется подготовка встречи лидеров России и Индии 4-5 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ведется подготовка встречи лидеров России и Индии 4-5 октября. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Конкретная подготовка ведется к саммиту Россия - Индия, который будет вечером 4 октября и днем 5 октября", - сказал он.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о подготовке визита Путина в Индию в октябре. Во время этого визита правительство Индии может подписать соглашение о приобретении у России 4 новых фрегатов для военно-морских сил страны. При этом два корабля должны быть построены на верфи в индийском Гоа, еще два - поставлены из России. По данным СМИ, эта сделка, которая оценивается в сумму более 2 млрд рублей, может быть оплачена в национальных валютах.

Визит в Армению

Сроки визита президента России Владимира Путина в Армению пока не определены, вероятнее всего он состоится в 2019 году, сообщил Ушаков.

"Действительно, обсуждалась возможность визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются", - сказал Ушаков. Он отметил, что у Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна до конца 2018 года будет возможность встретиться на саммите СНГ в Душанбе 27-28 сентября, затем в Астане - на сессии ОДКБ, а также в декабре в Москве на саммите ЕАЭС.

"Я обрисовал перспективы возможных контактов до конца года. Так что, я думаю, что, наверное, имеет смысл нацеливаться на следующий год - в плане визита", - добавил помощник президента России.

Ушаков напомнил, что Путин и Пашинян в этом году встречались уже три раза, "это были достаточно обстоятельные обсуждения". "В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали тет-а-тет около трех часов. Действительно, хорошо и обстоятельно поговорили", - добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян сообщил, что "обсуждения по поводу визита президента России в Армению продолжаются, конкретные сроки пока не определены, только могу сказать, что и российская и армянская сторона подтвердили, что в ближайшее время такой визит состоится".

Пашинян заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Армению, и российская сторона приняла приглашение.