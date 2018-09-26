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Николай Патрушев обсудил с коллегой из Афганистана борьбу с международным терроризмом

Секретарь Совбеза РФ также отметил высокий уровень диалога, налаженный с предыдущим афганским советником по национальной безопасности

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом перспективы российско-афганского сотрудничества в сфере борьбы с международными террористическими организациями и с распространением наркотиков. Встреча Патрушева и Мохиба прошла в Тегеране, где они принимали участие в многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши контакты продолжались, - заявил Патрушев своему коллеге. - Готовы к диалогу в самых различных форматах"

Патрушев отметил высокий уровень диалога, который у него был налажен с предшественником Мохиба. Он также поблагодарил индийских коллег за взаимодействие с РФ в двустороннем и многосторонних форматах. В частности, он вспомнил о прошедшей в 2018 году в Сочи международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой также участвовал Афганистан. Патрушев пригласил своего коллегу на такую же встречу в следующем году.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанРоссия
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