Ушаков: Путин планирует принять приглашение посетить Париж 11 ноября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, детали в ближайшее время будут прорабатываться с французской стороной. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

"По поводу 11 ноября: приглашение получено, и мы его рассматриваем в позитивном контексте и, очевидно, в ближайшее время уже наступит пора проговора с французской стороной конкретных вопросов, связанных с поездкой", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Францию 11 ноября. "То есть, мы нацеливаемся на участие в этом мероприятии", - подчеркнул помощник президента РФ.

100-летие окончания Первой мировой войны

В Париже 11 ноября пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Как сообщалось ранее, французская сторона пригласила Путина вместе с лидерами 80 других зарубежных государств в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Первая мировая война продолжалась с 1914 по 1918 годы, став одним из самых масштабных вооруженных конфликтов в мировой истории. Россия и Франция были в этой войне союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении Франко-русского союза (1893 год), Россия не раз приходила на помощь Франции на всем протяжении четырехлетней войны. В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса.

Солдаты из России воевали с большой доблестью. Основной контингент экспедиционного корпуса защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. В боях под Реймсом русские пехотные полки ценой тяжелых потерь преградили путь к французской столице отборным немецким дивизиям.

Продолжавшаяся 1568 дней "Великая война" унесла жизни 18,6 млн человек. Соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям, было подписано 11 ноября 1918 года в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. С тех пор Франция ежегодно отмечает эту дату как день окончания Первой мировой войны.