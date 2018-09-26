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Полпред в СКФО поддержал инициативу о закреплении админграницы между Чечней и Ингушетией

Ранее главы республик подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников считает, что соглашение о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией позволит разрешить затянувшуюся почти на четверть века проблему. Об этом он сообщил журналистам после церемонии подписания соглашения.

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"Я искренне поддерживаю инициативу <…> по решению вопроса, давность которого уже более 25 лет. В соответствии с <…> Конституцией РФ границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия руководителей субъектов. <…> Я уверен, что согласие достигнуто, это результат работы <…> этих двух руководителей (главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главы Чечни Рамзана Кадырова - прим. ТАСС)", - сказал он.

Главы Чечни и Ингушетии в среду в Магасе подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

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Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОМатовников, Александр АнатольевичУстановление границы между Чечней и Ингушетией
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