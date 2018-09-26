МИД: Россия продолжает работать над мобилизацией усилий по возвращению сирийских беженцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские дипломатические учреждения и представительства продолжают активную работу по мобилизации международных усилий по содействию возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания. Об этом в среду заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев на совместном заседании штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Представители МИД Сирии и Бюро национальной безопасности Сирии в ходе бесед с руководством посольства России в Дамаске подтвердили готовность искать решение проблемных вопросов, осложняющих процесс добровольной репатриации сирийских беженцев. Создается межведомственная рабочая группа для оказания содействия сирийскому правительству в улучшении нормативно-правовой базы", - отметил дипломат.

"По информации посольства России в Иордании, иорданская и сирийская стороны завершили процедуры по подготовке открытия сирийско-иорданской границы, в том числе для возвращения сирийских беженцев. В самой Иордании ведутся работы по трудоустройству сирийцев, временно находящихся в королевстве, электрификации лагеря сирийских беженцев "Азрака", - указал Бурцев.

"В Женеве 19-20 сентября состоялась 73-я сессия постоянного комитета исполкома Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Был представлен проект бюджета Управления на 2019 год. Согласно документу, Управление верховного комиссара намерено активизировать деятельность на территории Сирии для обеспечения потребностей возвращающихся беженцев и временно перемещенных лиц, но не собирается стимулировать этот процесс, пока в стране не сложатся условия для устойчивого возвращения", - подчеркнул представитель МИД.

По его словам, "подходы западных стран (к проблеме возвращения беженцев - прим. ТАСС) не изменились". "Например, позиция Германии по данному вопросу следующая: поскольку условий для возвращения сирийцев нет, УВКБ в Сирии следует оказывать помощь возвращающимся лицам с осторожностью и только в качестве чрезвычайного реагирования", - констатировал дипломат.

"Руководство постпредства России при отделении ООН в Женеве провело встречу с коллегами из ряда арабских стран (Алжира, Египта, Ирака, Ливана - прим. ТАСС), а также Китая и Ирана. Разъяснили нашу позицию по гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, включая инициативу по возвращению беженцев и временно перемещенных лиц. Выступили с призывом поддержать наши подходы. Партнеры безоговорочно солидаризировались с нашей инициативой, назвав ее своевременной и важной с точки зрения обеспечения постконфликтной стабилизации в Сирии", - резюмировал Бурцев.