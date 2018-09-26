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Генассамблея ООН - 2018

Источник: Лавров планирует в среду встретиться с главой МИД КНДР

Глава российского МИД в среду проведет серию двусторонних встреч

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и КНДР Сергея Лаврова и Ли Ён Хо планируется в среду на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Встреча Лаврова и главы МИД КНДР Ли Ён Хо планируется в среду на полях сессии ГА ООН", - сказал собеседник.

Лавров на этой неделе принимает участие в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью- Йорке. В среду министр выступит на специальном заседании Совета Безопасности по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения и проведет серию двусторонних встреч.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияГенассамблея ООН - 2018
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