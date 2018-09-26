Вологодский омбудсмен Олег Димони назначен на второй срок

ВОЛОГДА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони назначен на второй срок.

Его кандидатуру предложил губернатор области Олег Кувшинников, депутаты областного парламента на заседании в среду ее большинством голосов поддержали.

"За пять лет работы Олег Анатольевич [Димони] ввел институт общественных помощников уполномоченного - это важный дополнительный ресурс в защите прав граждан. Значительное внимание уполномоченный уделяет разъяснению людям способы защиты своих прав. Прошу поддержать предложение губернатора и назначить Олега Димони на должность уполномоченного по правам человека в Вологодской области", - обратился к депутатам замгубернатора, его представитель в областном парламенте Эдуард Зайнак.

Как отметила после журналистам председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, за прошедшие пять лет уполномоченный активно действовал в интересах прав граждан, принимал участие в обсуждении многих законопроектов. Он ежегодно представляет депутатам доклад о своей деятельности, анализируя проблемы соблюдения прав вологжан и принимая более 1 тыс. обращений в год.