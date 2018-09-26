Кадыров: оформление административной границы исключит повод для политических провокаций

"До этого момента между двумя субъектами России не было юридически оформленной границы. Это давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа. Обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами" , - написал Кадыров.

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Документ, определяющий линию административной границы между Чечней и Ингушетией, исключит поводы для политических спекуляций, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, закрепление границы - историческое событие, которое откроет дорогу для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фондами, а также создания совместных компаний.

"У меня спрашивали, кто выиграл? Я отвечу с огромной уверенностью в правдивости слов - выиграли чеченцы и ингуши! Я никогда не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из наших народов", - добавил он.

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.