Путин предложил Олегу Кожемяко занять должность врио главы Приморья

"Если вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности главы Приморского края", - сказал глава государства в ходе рабочей встречи. "Оставлять такой значимый для страны регион, как Приморский край, не только на два месяца, на день - невозможно" - подчеркнул Путин.

Кожемяко заявил о своей готовности занять должность. "Готов, и это решение выверенное, с пониманием того, что предстоит очень много работы", - заявил он.

Глава Сахалинской области также выразил желание участвовать в выборах на пост губернатора Приморья. "Хотелось бы согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края", - сказал Кожемяко президенту.

"Я вас правильно понял? Вы хотите принять участие в выборах главы Приморского края? Хорошо", - ответил Путин. "Если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный в России регион <...> Я не возражаю, пожалуйста", - откликнулся он на предложение Кожемяко.