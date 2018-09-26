Астраханский губернатор Жилкин объявит о своем новом месте работы на брифинге 27 сентября

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Новое место работы губернатора Астраханской области Александра Жилкина, который ранее попросил президента об отставке, пока неизвестно, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь главы региона Алексей Кожевников.

"Брифинг губернатора Жилкина по данной теме для СМИ состоится завтра. Новое место работы Жилкина пока нам не сообщалось", - сказал Кожевников

Как сообщил ТАСС источник в администрации области, новое место работы Жилкина может быть связано с международной тематикой.

Ранее в среду сообщалось, что Жилкин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину перевести его на другое место работы. Путин предложил стать врио губернатора Сергею Морозову, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с 17 августа 2004 года после смерти губернатора Анатолия Гужвина. На последних губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив своих соперников. Срок полномочий Жилкина заканчивался в 2019 году.