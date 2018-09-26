Медведев: РФ заинтересована в урегулировании в Сирии в максимально короткие сроки

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в как можно более скором урегулировании конфликта в Сирии, а также в решении "раз и навсегда" проблемы терроризма в этой стране. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

"Россия действительно заинтересована в том, чтобы тот гражданский конфликт, который возник в Сирии, был преодолен в максимально короткие сроки, а те проблемы, которые связаны с наличием террористического гнезда и проявлений на территории Сирии, были раз и на всегда разрешены", - сказал он.

Медведев при этом отметил, что "ответственность за развитие событий в этом случае должны нести и сирийское правительство, и целый ряд других стран, которые так или иначе принимают участие в разрешении этого конфликта - это не только РФ, но это и США, Израиль, Турция, Иран и целый ряд других государств".