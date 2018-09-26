В ЦИК заявили, что смена врио главы Приморья не повлияет на сроки выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Назначение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы Приморского края не повлияет на сроки проведения новых выборов в регионе, они пройдут в течение трех месяцев. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Ничего не меняется. Это повторные выборы, которые проводятся в течение трех месяцев", - сказал он, отметив, что Кожемяко, как и любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, может принять в них участие.

Президент России Владимир Путин в среду предложил Олегу Кожемяко стать исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Кожемяко заявил о своей готовности занять должность.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"): после обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

Кожемяко в 2008-2015 годах был губернатором Амурской области. В марте 2015 года после отрешения от должности Александра Хорошавина он возглавил Сахалинскую область в качестве врио, а в сентябре того же года выиграл выборы.