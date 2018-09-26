Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Москва предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии под предлогом возмездия за якобы возможное использование Дамаском химоружия. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

"Тревожная ситуация сложилась и в вопросе химического разоружения, прежде всего в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ, - указал Лавров. - Мы предостерегаем от новых ударов по территории Сирии под очередным инсценированным предлогом".

По его словам, "это стало бы грубым нарушением Устава ООН, подорвало бы усилия по продвижению политического урегулирования в этой многострадальной стране".

Глава МИД РФ напомнил, что правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия. "А вот у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть. Они научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, - обратил внимание Лавров. - Об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские".

Глава МИД РФ такд отметил наличие фактов передачи оружия массового уничтожения в руки террористов и призвал их тщательно расследовать.

"Факты таких передач есть, их надо тщательно расследовать", - сказал он.

"Думаю, все согласны с тем, что резолюции Совета Безопасности, предполагающие конкретные меры воздействия на нарушителей режимов нераспространения, должны строго соблюдаться. Краеугольным камнем остается базовая резолюция 1540, в которой содержатся обязательства государств-членов принимать конкретные меры в целях непопадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов", - отметил глава дипведомства.

При этом, по его словам, особое значение имеет принятое в развитие данной резолюции решение Совбеза ООН, предусматривающее санкции за передачу любых видов вооружений террористам.