Лавров: все обладающие ядерным оружием страны должны обсуждать вопрос разоружения

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Все страны, обладающие ядерным оружием, должны привлекаться к работе по разоружению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

"Необходим безусловный учет всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В процессе переговоров [по разоружению] должны участвовать все страны, обладающие военно-ядерным потенциалом", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства отметил, что Россия, Иран, Китай и ЕС активно работают над сохранением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, развал которого чреват ростом напряженности в ближневосточном регионе.

"Россия убеждена в необходимости сохранения СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем, Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Министр добавил, что подрыв этого соглашения может также сыграть негативную роль в реализации усилий по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Развал СВПД был бы весьма контрпродуктивен и для предпринимаемых сейчас усилий по денуклеаризации Корейского полуострова, которые мы приветствуем и активно поддерживаем", - отметил глава МИД РФ.

При этом Лавров назвал своевременной инициативу президента Дональда Трампа о проведении встречи Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Рассчитываем, что шаг в этом направлении [по усилению контроля над вооружениями] позволит сделать сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН. Считаем в этой связи инициативу президента Трампа по созыву этого заседания весьма и весьма своевременной", - сказал министр в среду, выступая на заседании Совбеза, посвященном вопросу нераспространения ОМУ.

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года официальными ядерными державами являются Великобритания, Китай, США, Россия и Франция. В последующие годы ядерное оружие появилось у Индии (1974), Пакистана (1998) и КНДР (2006). Многие эксперты полагают, что Израиль также обладает ядерным оружием.