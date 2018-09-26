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Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края

В указе говорится, что решение принято в связи с решением экс-главы региона Андрея Тарасенко покинуть свой пост
Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края, осводив от этой должности Андрея Тарасенко.

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Документ опубликован в среду пресс-службой Кремля.

"В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А.В... постановляю: Принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Тарасенко А.В. по собственному желанию. Назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края, приняв его отставку с должности губернатора Сахалинской области по собственному желанию", - говорится в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайТарасенко, Андрей Владимирович
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