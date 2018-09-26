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Ситуация на Корейском полуострове
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Россия будет содействовать объединению двух Корей

Глава МИД РФ Сергей Лавров также поздравил Пхеньян с успешным проведением межкорейского саммита

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Москва поздравляет Пхеньян с успешным проведением межкорейского саммита и готова всячески содействовать объединению КНДР и Южной Кореи.

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Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

"Поздравляю с очень успешным саммитом двух Корей в Пхеньяне. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, чтобы создавалась экономическая, транспортная инфраструктура, - подчеркнул глава российской дипломатии. - Мы, конечно, инициируем в Совете Безопасности [ООН] предложения в поддержку этих процессов между Пхеньяном и Сеулом".

Кроме того, Лавров поблагодарил собеседника за гостеприимство, которое оказали ему во время визита в Пхеньян в июне. "Буду ждать вас [с визитом] в Москве", - добавил глава МИД РФ.

Также, по его словам, нынешняя встреча является "хорошей возможностью посмотреть, как реализуются основные принципы двустороннего сотрудничества".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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