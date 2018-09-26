Эксперты: назначения в трех регионах говорят о продолжении тренда обновления губернаторов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кадровые перестановки в трех регионах России свидетельствуют о продолжении тренда на смену поколений в руководстве субъектов РФ. Такое мнение высказали в среду ТАСС политологи.

В среду кадровые перестановки произошли сразу в трех регионах. Президент России Владимир Путин предложил замруководителя Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Сергею Морозову стать врио губернатора Астраханской области, после того как Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы. Затем появилась информация о том, что глава государства предложил депутату парламента Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову стать врио главы республики, поскольку Юрий Коков "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву". Третье назначение произошло в Приморье: врио главы региона стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который уже выразил желание принять участие предстоящих в выборах в Приморском крае.

"Прошедшие выборы показали, что политика обновления руководителей регионов, смена поколений высших региональных управленцев абсолютно поддержаны гражданами. Все они [новые руководители], как правило, получают очень высокую поддержку населения, поскольку с ними люди связывают надежды на улучшения своей жизни", - такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Ожидаемые перестановки

По словам Костина, в следующем году выборы глав субъектов пройдут во многих регионах, "которыми руководят старожилы". "Астраханская область - это один из таких регионов, поэтому, в общем-то, смена была достаточно ожидаемой", - отметил собеседник агентства.

При этом Костин положительно оценил итоги работы уходящего губернатора. "Он долго руководил регионом, там все, что касается развития социальной инфраструктуры, развития промышленности, все эти задачи решались". "Другое дело, что сейчас, после майского указа, после программы, сформулированной президентом в послании, к руководителям регионов предъявляются особые требования. Нужны люди, которые могут энергично и активно работать в режиме 24/7, и мне кажется, что логика этой замены находится между этими факторами", - отметил собеседник агентства.

Говоря о назначении в Приморье, Костин отметил, что в этом регионе будет крайне полезен опыт Кожемяко в качестве главы Амурской и Сахалинской областей. "Кожемяко открывает для Приморского края перспективы для динамичного развития в течение ближайшего времени", - подчеркнул собеседник агентства.

Политолог Дмитрий Абзалов, комментируя назначение Морозова, напомнил, что значительную часть валового регионального продукта Астраханской области обеспечивает внешняя торговля. "Постановка представителя ФТС на это стратегическое направление является логичным. Важно иметь на этом направлении губернатора, который разбирается во внешнеторговых операциях", - подчеркнул Абзалов.

Говоря о назначении Казбека Кокова, Абзалов заявил, что в республиках Северного Кавказа сделана ставка "на игроков с сильной аппаратной составляющей". "В регионы приходят люди, которые, с одной стороны, связаны с этими регионами и имеют там определенные позиции, с другой стороны, имеют федеральный ресурс. Это позволяет выстраивать правильные связи с федеральным центром, что важно для экономического развития региона, и Коков - это пример такого политика", - заключил Абзалов.