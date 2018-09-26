Кожемяко считает диалог с населением залогом эффективной работы

"Надо работать. Поэтому будем работать и прислушиваться к мнению жителей, согласовывать решения, опираясь на их волеизъявление в большей степени. Тогда будет нормальный диалог, нормальный порядок ведения выборов и последующей работы, потому что все, что мы делаем, - делаем для людей", - отметил Кожемяко.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возглавлявший Сахалинскую область Олег Кожемяко считает, что диалог с населением позволит выстроить нормальный порядок работы в Приморском крае. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в среду президент России Владимир Путин согласился на просьбу Кожемяко назначить его на пост исполняющего обязанности главы Приморского края. При этом глава государства отметил большой опыт Кожемяко в управлении различными регионами РФ - на посту руководителя Корякского округа на Камчатке, затем губернатора в Амурской области и на Сахалине.

Путин указал, что, несмотря на те меры, которые власти уже приняли для поддержки Приморья, проблем в регионе еще очень много, и на них надо обратить особое внимание с учетом значимости этой территории.

Президент РФ также попросил Кожемяко на время исполнения обязанностей главы Приморского края не оставлять и управление Сахалином. Он напомнил, что в Приморье "месяца через два должны быть выборы", но такой важный регион "не может оставаться без руководства". Путин добавил, что врио приморского губернатора Андрей Тарасенко "уже попросился на другую работу, и понятно, почему".

"<...> Нужно будет принимать административные решения, связанные и с Сахалинской областью, и руководством Приморского края", - поручил Путин Кожемяко.

Участие в выборах

"Я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ту ситуацию, которая там возникла. Она не очень хорошая. Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами", - сказал Кожемяко в ходе рабочей встречи с президентом.

Кожемяко подчеркнул особое значение Приморского края для страны. "Потенциал, который есть у Приморского края, он достаточно большой - это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке", - сказал он, отметив также экономику Приморья и важность стратегического положения региона. "Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему", - сказал он президенту.

Кожемяко попросил Путина разрешить ему участвовать в выборах на пост губернатора Приморья с учетом сложившейся ситуации в регионе. Он отметил, что имеет понимание особенностей экономики региона, а также обладает опытом работы в субъектах РФ. Глава государства дал согласие на эту просьбу.

Выборы в Приморье

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом, Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.