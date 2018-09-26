Жилкин выразил готовность помочь новому врио губернатора Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин гордится своей работой в регионе и готов помогать назначенному на пост врио губернатора Сергею Морозову. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС.

"Я горжусь тем, что мне удалось сделать в регионе. Конечно, проблем много и их нужно решать, но я думаю, что новый руководитель с этим справится <…> Я буду обязательно ему помогать, я все расскажу - обо всех направлениях, проблемах, которые есть, скажу о механизмах, которые использовались для их решения. Я обязательно поддержу и помогу новому главе региона", - сказал Жилкин.

Он также сообщил, что планирует остаться в регионе.

"Это зависит не только от меня, но, с другой стороны, я люблю свой регион и здесь родился, безусловно, я останусь в регионе", - сажал Жилкин, отвечая на вопрос о том, связывает ли он свое будущее с Астраханской областью и останется ли в регионе.

Жилкин добавил, что у него есть "определенная степень усталости от всех проблем, которые есть". "Поэтому разговор в администрации был конкретным: хочу я или нет. Я уже сказал, что не хочу идти на четвертый срок, надо новых людей. Поэтому все справедливо, сам предложил", - объяснил свое решение собеседник агентства.

По мнению Жилкина, одними из его основных достижений можно считать рост ВРП, развитие сельского хозяйства. "Я изменил Астраханскую область и Астрахань. Если брать цифры ВРП, то, когда я пришел, он был 50 млрд рубktq, а сейчас 500 - в 10 раз. Сельское хозяйство: когда возглавил область - 480 тыс. тонн растениеводческой продукции), а в этом будет 2 млн", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы". Президент предложил стать врио губернатора замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Сергею Морозову.

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с 17 августа 2004 года после смерти губернатора Анатолия Гужвина. На последних губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив своих соперников. Срок полномочий Жилкина заканчивался в 2019 году.