Лавров считает высокомерными обвинения Мэй в использовании РФ химоружия в Солсбери

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия считает высокомерными прозвучавшие на Совете Безопасности ООН обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы применении Москвой химоружия в Солсбери, но ничего нового в них нет. Об этом журналистам в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трех или даже четырех конвенций - двусторонних и многосторонних в рамках Совета Европы о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию", - отметил глава МИД РФ.

"Когда нам говорят, "вы сами все знаете, поэтому сознайтесь в том, что вы натворили, и обещайте, что так больше делать не будете"... Ну это уже детский сад, так не получается", - сказал Лавров.

Мэй на заседании Совбеза ООН 26 сентября провела параллель между использованием химического оружия в Сирии и в английском Солсбери в марте этого года, где, по версии Лондона, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. "Великобритания стала свидетелем последствий размывания этих норм в Солсбери в этом году, когда Россия безответственно использовала нервно-паралитическое вещество на наших улицах", - заявила британский премьер.