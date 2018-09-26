Избранный владимирский губернатор Сипягин призвал коррупционеров уйти в отставку

ВЛАДИМИР, 26 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Владимирской области член ЛДПР Владимир Сипягин призвал чиновников-коррупционеров либо явиться с повинной в полицию, либо написать заявление об увольнении. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "РБК" .

"Будущие коллеги, сотрудники исполнительной власти, если вы совершили противоправные действия, я считаю, что вы должны спокойно или прийти с повинной и обратиться в правоохранительные структуры, или, как минимум, освободить свое рабочее место, мне воры и жулики не нужны", - сказал Сипягин.

Он также отметил, что будет бороться с коррупционерами во всех структурах администрации Владимирской области, в муниципальных районах и сельских поселениях.

О нетерпимости к коррупции Сипягин заявил еще на этапе избирательной кампании. На пресс-конференции 24 сентября избранный губернатор также заявил, что личная скромность должна стать одним из критериев деятельности владимирских чиновников.

В среду избирательная комиссия Владимирской области признала повторное голосование по выборам губернатора региона состоявшимся и утвердила их итоги, согласно которым избранным на должность губернатора признан член ЛДПР Владимир Сипягин.

О выборах губернатора

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.