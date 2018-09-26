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Генассамблея ООН - 2018
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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Украине

Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером (Швейцария) на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены основные вопросы повестки дня ОБСЕ, в частности роль Организации в урегулировании региональных конфликтов, деятельность ее специализированных институтов и полевых присутствий, а также ход подготовки к заседанию Совета министров ОБСЕ в Милане 6-7 декабря с. г., - отметили в дипведомстве. - Особое внимание было уделено развитию ситуации на Украине в контексте необходимости выполнения обязательств по минскому комплексу мер".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГремингер, ТомасГенассамблея ООН - 2018
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