Эксперт: закрепление границы между Ингушетией и Чечней является символическим жестом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней является символическим и не затронет хозяйственную жизнь субъектов. Такое мнение выразил ТАСС глава Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Константин Казенин.

Главы Чечни и Ингушетии в среду в Магасе подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

"То соглашение, которое подписали сегодня, насколько я понимаю, - просто обмен нежилыми территориями, скорее символический [жест]. Это скорее символический вопрос, чем какие-то территориальные проблемы, которые существенны для хозяйственной жизни двух регионов", - сказал он.

Эксперт пояснил, что в последнее время вопрос незафиксированных границ между республиками перерос в "некий периодически вбрасываемый в публичное пространство спор". По его словам, возможно, что целью соглашения было убрать или снизить напряженность вокруг этого вопроса.

"Во многом сам факт того, что вопросы возникают, связан с внутренней повесткой дня этих регионов. В Ингушетии оппозиционные группы часто используют вопрос территорий для изъявления претензий к руководству региона. Есть реально неурегулированные границы, но есть еще и внутренняя повестка, которая подогревает это", - добавил он.

История вопроса

Казенин пояснил, что вопрос с установлением границы возник из-за того, что республики долгое время находились в рамках одной Чеченско-Ингушской автономии. После распада СССР в России появились два субъекта - Ингушетия и Чечня, но границы между ними официально установлены не были. "В 1990-е годы и почти все 2000-е годы вопрос оставался подвешенным, потому что были там вопросы гораздо более острые - Чеченская война и последующее восстановление Чечни", - сказал он.

Эксперт добавил, что в 2009 году вопрос был частично закрыт, так как в Ингушетии и Чечне были приняты республиканские законы о составе и границах муниципальных образований, по которым были определены границы районов, а тем самым и регионов. Однако официального договора о закреплении административных границ не было, а в регионах оставалась политическая напряженность.

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений передачи земель одного региона другому. В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду. Впоследствии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.