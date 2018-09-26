Эксперт: Олег Кожемяко возвращается в Приморье в качестве антикризисного менеджера

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Приморья бывший глава Сахалина Олег Кожемяко возвращается на свою малую родину в качестве антикризисного менеджера с реальными достижениями. Такое мнение выразил в среду ТАСС председатель экспертного совета "Экспертного института социальных исследований" (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора Приморского края, обводив от этой должности Андрея Тарасенко.

"Как известно, на Дальнем Востоке есть один антикризисный управленец высочайшего уровня - это Олег Кожемяко", - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что Кожемяко является опытным антикризисным руководителем регионов. "Он руководил Корякским автономным округом в момент объединения с Камчаткой, Амурской областью во времена сложного политического кризиса, затем Сахалином, куда он пришел после известного коррупционного дела против бывшего губернатора Александра Хорошавина", - отметил эксперт.

Кузнецов подчеркнул, что Кожемяко возвращается в Приморье, где сложилась "не очень простая ситуация", однако у него "есть понимание проблем территорий Дальнего Востока". "Я думаю, что те проблемы, то недоверие и то протестное голосование, которые были в Примроье некоторое время назад, постепенно снизятся. Он будет эффективным губернатором, ему не нужно изучать, входить и разбираться в проблемных территориях", - указал Кзнецов.

Назначение своего

Директор Центра политической социологии Вячеслав Смирнов, соглашаясь с мнением Кузнецова отметил, что Приморье является "уникальным и вольным" регионом с особым менталитетом и со своими особенностям избирателей. "На самом деле это очень хорошо, что назначен местный, тот, кто хотел возглавить Приморский край. В какой-то степени можно говорить о том, что голос жителей Приморья и их протестов по поводу назначения "варягов" услышан, и им пошли навстречу, назначили своего", - пояснил Смирнов.

По его мнению, новый врио Приморья является "объединяющей и примиряющей фигурой". "У него огромный опыт и, наверное, у нас нет ни одного губернатора, который обладал бы таким опытом, как у Кожемяко. Это было видно по всем его предыдущим губернаторским работам", - подчеркнул Смирнов.

"Самое главное, ему необходимо навести порядок и победить честно на предстоящих выборах. Я думаю, что он сможет это сделать, он действительно надежда Приморья на крепкого, надежного и своего руководителя, который будет отстаивать интересы региона", - заключил эксперт.

Выборы в Приморье

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06% или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом, Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.