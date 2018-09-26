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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД КНДР на полях ГА ООН ситуацию на Корейском полуострове

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Корейском полуострове с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо на встрече, которая состоялась в среду в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове и вокруг него", - отметили в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияГенассамблея ООН - 2018
Молния
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