Лавров обсудил с главой МИД КНДР на полях ГА ООН ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Корейском полуострове с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо на встрече, которая состоялась в среду в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове и вокруг него", - отметили в дипведомстве.