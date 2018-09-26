МВД Британии отказало в правовой помощи РФ в расследовании дела Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. МВД Великобритании официально отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту посягательства на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

"25 сентября посольство после многочисленных напоминаний получило ответ МВД Великобритании, в котором содержится отказ удовлетворить запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29 марта и 17 апреля об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту посягательства на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери", - отметил дипломат, добавив, что в полученном посольством письме подчеркивается, что "решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне".

Как отмечают в посольстве, аргументируя свое решение, британская сторона ссылается на пункт "b" статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. В этот пункте документа говорится, что "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам".

"В практическом плане речь идет об отказе Великобритании поделиться с российским следствием какими-либо сведениями и доказательствами, полученными британской полицией в ходе расследования инцидента в Солсбери, - сказали в посольстве. - Эта позиция теперь официально затверждена на высшем уровне и оформлена юридически. Напомним, ранее Лондон заявил об отсутствии намерения добиваться от России выдачи "подозреваемых" и не проявил интереса к направлению российской стороне собственного запроса о правовой помощи, которая могла бы заключаться в допросах тех или иных лиц, истребовании тех или иных документов и т.п. Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля."

Действия Лондона подтверждают, добавили в посольстве, что "кампания вокруг отравления" Скрипалей преследовала исключительно политические и пропагандистские цели и не имеет ничего общего со стремлением установить истину. Подчеркнуто, что отказ в удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ стал очередным нарушением международно-правовых обязательств Великобритании, где "на положении насильственно удерживаемых лиц" остаются Скрипали.

"Уверены, ответственные члены международного сообщества по достоинству оценят эту линию консервативного правительства. Она иллюстрирует истинную цену заявлений о лидерстве Великобритании в деле поддержания "основанного на правилах миропорядка" и о превращении страны в "глобальную Британию", настроенную на конструктивное сотрудничество с зарубежными партнерами", - резюмировали в российском диппредставительстве.