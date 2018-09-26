Эксперт: опыт руководства сложными регионам ДФО поможет Кожемяко в Приморье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сильной стороной нового главы Приморского края Олега Кожемяко является умение добиваться хорошего результата за достаточно короткий период в тех непростых регионах, которыми он руководил. Такое мнение высказал ТАСС политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.

По его мнению, назначение уроженца края с опытом работы в Приморье является наиболее оптимальным шагом и позволит выйти из политического кризиса, в котором оказался регион после отмены итогов выборов губернатора в сентябре в связи со множественными нарушениями. Олег Кожемяко, руководивший с 2015 года Сахалинской областью, а ранее бывший губернатором Амурской области, был назначен в среду президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Приморского края.

"Вводить нового человека в Приморье было бы неразумно. За три месяца "раскрутиться" и показать какие-то невероятные результаты, способные воодушевить регион прийти на выборы, невозможно. Назначение Кожемяко и его решение идти на выборы - это наилучший вариант из всех возможных. Он не просто родился в Приморье, он там работал и был членом Совета Федерации края, он понятен для приморцев. И второй момент - он прошел губернаторство в Амурской области и на Сахалине, каждый раз меняя непростых, а зачастую очень сложных глав регионов, но при этом показывая очень быстро хороший результат", - сказал Смирнов.

Профессиональные качества Кожемяко как эффективного управленца будут сейчас очень востребованы и в родном регионе, считает эксперт. Он напомнил, что Олегу Кожемяко удалось восстановить репутацию прославившуюся до его прихода коррупционными скандалами Сахалинской области. Предыдущий глава региона Александр Хорошавин был задержан за получение взятки.

"Кожемяко сумел сделать так, что изменение ситуации на Сахалине стало публичным фактом. Уже никто не вспоминает про Хорошавина, коррупционные скандалы. Все говорят о Сахалине только в контексте проектов, которые там реализуются, и перспектив. С этим публичным знанием он приходит в Приморье и говорит: "Я возвращаюсь в родной край для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы все попали, мне есть чем доказать свою эффективность на новом посту", - добавил политтехнолог.

О выборах в Приморье

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря. Об участии в них заявил Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область и назначенный в среду, 26 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Приморья.