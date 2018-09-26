Россия и Суринам подписали соглашение об отмене виз

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Суринама Сергей Лавров и Илдиз Поллак-Бейгле подписали соглашение об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Церемония подписания соглашения состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров и Поллак-Бейгле также подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

Соглашения об отмене визовых формальностей обычно предусматривают безвизовый въезд граждан при краткосрочных поездках. В иных случаях - при устройстве на работу или учебе - виза по-прежнему требуется.

Ранее в МИД РФ высказывали намерение охватить соглашениями об отмене виз всю Латинскую Америку.