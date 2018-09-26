РФ направит на 50-летие Экваториальной Гвинеи спецпредставителя президента

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия будет представлена на мероприятиях в связи с 50-летием независимости Экваториальной Гвинеи (12 октября) спецпредставителем президента. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом этой страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

"Знаю, что Вы скоро отмечаете День независимости", - сказал Лавров. Мбасого напомнил о приглашении президенту России Владимиру Путину посетить данную церемонию.

"Президент направит своего спецпредставителя", - ответил министр.