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РФ направит на 50-летие Экваториальной Гвинеи спецпредставителя президента

Сергей Лавров в среду участвовал в совместной встрече с президентом Экваториальной Гвинеи

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия будет представлена на мероприятиях в связи с 50-летием независимости Экваториальной Гвинеи (12 октября) спецпредставителем президента. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом этой страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

"Знаю, что Вы скоро отмечаете День независимости", - сказал Лавров. Мбасого напомнил о приглашении президенту России Владимиру Путину посетить данную церемонию.

"Президент направит своего спецпредставителя", - ответил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороРоссияЭкваториальная Гвинея
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