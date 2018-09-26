Захарова: Россия хотела бы больше сотрудничать с США по теме оружия массового уничтожения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия надеется на усиление сотрудничества с США для того, чтобы не допустить попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

"Уже давно время рукопожатий прошло. И по Идлибу, и по Сирии в целом, и по оружию массового уничтожения. Давно пора совместно работать", - сказала Захарова. "В частности, об этом [26 сентября в США] говорил Сергей Лавров [на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу нераспространения ОМУ], приводя в пример наличие у террористических организаций и экстремистских элементов ядерных технологий", - сказала Захарова.

"Это как раз тот вопрос, по которому мы хотели бы взаимодействовать с американцами намного больше. И не только с ними, но и с остальными членами международного сообщества", - отметила она. Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно обращалась к партнерам с предложениям по вопросам нераспространения, "но, к сожалению, не была поддержана".

"Видим ли мы такое же отношение со стороны Соединенных Штатов? Хотелось бы намного большего", - сказала она.