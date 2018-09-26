Захарова назвала вбросом информацию о личности подозреваемого в отравлении Скрипалей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию о личности человека, который подозревается Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", - написала Захарова в среду в Facebook. - Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?"

Ранее газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении Скрипалей. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По данным The Daily Telegraph, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Англии вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.