Лавров на встрече с Мадуро заявил, что РФ готова всячески поддерживать Венесуэлу

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что РФ готова всячески поддерживать Боливарианскую Республику.

Также Лавров передал в Мадуро приветствие от главы российского государства Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС. Беседа проходит на полях Генассамблеи ООН.

"Всегда открыты для сотрудничества с нашими венесуэльскими друзьями. Президент Владимир Путин передает наилучшие пожелания и привет", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что заседание российско-венесуэльской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в октябре.

"Мы готовы всячески содействовать Вашим начинаниям - и в рамках тех механизмов, которые созданы между Россией и Венесуэлой, - сказал глава МИД РФ. - Сейчас готовится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитываем на следующий месяц".